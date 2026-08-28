Rusya saldırıya geçti! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar oluyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Ajansların dünyaya servis ettiği 'son dakika' haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı seyir füzeleri için kimyasal madde üreten "Fire Point" askeri sanayi tesisine saldırın düzenlendiğini açıkladı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yeniden alevlendi. Moskova, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu. Kentte büyük bir patlama meydana geldi.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: ASKERİ SANAYİ TESİSİ VURDUK
Patlamanın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede bulunan bir askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Gün içinde Kiev bölgesinde, seyir füzeleri için kimyasal madde üreten "Fire Point" askeri sanayi tesisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.