CHP’de taş ve su şişeleri havada uçuştu! Kavgayı binadan dışarı atılan taşlar başlattı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde bina içerisinden dışarı taş ve su atılmasıyla başlayan kavgada partililer arasında su şişeleri ve taşlar havada uçuştu. Yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti.
Mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezi önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte su şişeleri ve taşlar havada uçuşurken, olay sonrası çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.
Siyaset
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi