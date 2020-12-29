CHP’de taciz ve tecavüzden sonra bir skandal daha ortaya çıktı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesini dövdürdü yerlerde sürklettirdi. Tecavüz skandallarının adresi olan CHP bu kez kadına şiddetin adresi oldu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi olan ve önceki dönem Bakırköy Belediyesi CHP meclis üyeliği yapan İlknur Meral, belediye içinde darp edildi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise olana bitene ses çıkarmadı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi olan Meral, darp edilmesi ve yerlerde sürüklenmesi sonrasında sinir krizleri geçirirken "Bu belediyede yolsuzluk var, Bakırköy'ü yiyip bitirdi Bülent Kerimoğlu. Kendimi yakacağım, öldüreceğim. Ben doğruları savunduğum için, 'hakkımızı yiyorsunuz' dediğim için Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla bana belediye binasında yapmadıkları zulüm kalmadı. Beni yerlerde sürüklediler. Yazıklar olsun bu partiye! Ben meclis üyeliği de yaptım Bakırköy'de" diye isyan etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi ve önceki dönem Bakırköy Belediyesi CHP meclis üyeliği yapan İlknur Meral'in darp edildiği esnada odasında bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise odasından çıkmadığı, bir kadının makam odası önünde darp edilmesine sessiz kaldığı öğrenildi.

Aynı dakikalarda da Kerimoğlu'nun vahşi bir cinayetle hayattan koparılan Maltepe'deki özel bir üniversitenin öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer hakkındaki paylaşımı ise şaşkınlık oluşturdu.