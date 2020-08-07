CHP'de panik başladı! Kaftancıoğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı

Muharrem İnce, yeni parti için kolları sıvadı, CHP tabanı hareketlendi.

İnce’nin sosyal medya paylaşımlarının altına CHP’li yöneticilerin yorum yapması Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı harekete geçirdi. Salıcı, il başkanları ve yöneticilerine “Sayın Muharrem İnce’nin adını da karıştırarak televizyonlarda bol dedikodulu tartışmalar yapılmakta. Hiçbir il başkanımız veya örgüt yöneticimiz bu tartışmalarda açıklama yaparak veya sosyal medya üzerinden görüş belirtmesin” mesajı gönderdi.

Akşam'ın haberine göre, Salıcı’nın ardından İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 39 ilçe başkanına İnce’nin hiçbir paylaşımına yorum yapılmamasını belirterek ‘tek kelime yazmayın’ talimatı gönderdi.