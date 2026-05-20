CHP’de mutlak butlana karşı kaos hazırlığı

Duruşma tarihi yaklaşırken, 38’inci Kurultay’da yaşanan usulsüzlüklere, pavyon ve otel köşelerinde delegelere dağıtılan rüşvet iddialarına cevap veremeyen Özel yönetiminin, mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde kayyım heyetini genel merkez binasına sokmama; genel merkez önüne binlerce partiliyi yığarak kayyım nöbeti tutma, evrak teslim etmeme planını sahnelemek üzere hazırlık yaptığı belirtiliyor. Özellikle mahkemeye baskı oluşturma maksadıyla CHP kontrolündeki bazı fondaş medya organlarında ve sosyal medyada dolaşıma sokulan plana göre; mutlak butlan kararı çıkarsa, parti yöneticileri CHP Genel Merkezi’ni terk etmeyecek. Buna göre; CHP’liler mahkemenin belirleyeceği kayyım heyetinin Genel Merkez’e ve il binalarına girişine izin vermeyecek. Genel Merkez’den verilecek talimatla, 81 il yönetimi de il başkanlıklarını terk etmeyecek.

YEDEK PARTİ PLANI BİLE VAR

Partide bulunan resmi belgelerin mutlak butlan kararının ardından ilan edilecek yönetime teslim edilmemesi de düşünülen tedbirler arasında. Bu kapsamda gelir-gider, karar, üye kayıt, gelen-giden evrak defterleri gibi resmi kayıtlar yeni yönetime teslim edilmeyecek. Öte yandan, CHP kulislerinde, baskın bir seçim olması durumunda Özel yönetiminin seçimlere, “yedek parti” ile gidilmesi yönünde hazırlık yaptığı belirtiliyor.

CHP’li eski bakanlardan Mehmet Sevigen, konuya ilişkin şunları söyledi: “Böyle bir plan ülkesini düşünen bir yönetimin asla başvurmaması gereken bir yoldur. Ama bunlar partiyi düşünseler o kadar üzerinde şaibe olan yöneticilerin derhal istifa etmesi gerekir. Partiyi düşündükleri yok. Mutlak butlan çıkarsa mevcut yönetim ayrılıp kendi yolunu çizebilir.

SEVİGEN: PARTİYE BİLE SOKMAZLAR

“Hukuka direniş iddialarını ciddiye almamak lazım. Çünkü parti tabanı olanlardan çok rahatsız. Böyle bir durumda bırakın direnişi yanlarında kimse kalmaz. İş ciddiye bindiği anda kaos planı yapan mevcut yönetim partiye dahi giremez. Türkiye’nin etrafı ateş çemberiyken kaosa yol açarlarsa bunun altından kalkamazlar. Türkiye’nin ve partinin geleceğini düşünüyorlarsa böyle bir şeyi tavsiye etmiyorum. Yargının verdiği karara herkes uymak zorundadır.”

SAD Araştırma Başkanı Siyasi Analist Sadullah Özcan da şunları dile getirdi: “Kurultay şaibelerine ilaveten yerel seçimlerde aday gösterme konusunda ortaya çıkan iddialar ve itiraflar, başka bir tartışmayı beraberinde getirdi. Mutlak butlanla alakalı belki parti tabanını ikna edebilirler ama aday göstermedeki akçeli işler konusundan dolayı karşılaşacakları hukuki yaptırımlara ilişkin taban desteğini sağlayamayacaktır. Bu nedenle mutlak butlan için yapılan hazırlıklar boştur. Parti tabanı, CHP’de hem belediyeler hem de genel merkez üst yönetiminin karıştığı yolsuzluk iddialarına karşı mesafeli görünüyor. CHP’nin ‘iktidar partisi de yapıyor’ şeklindeki temelsiz savunması inandırıcı bulunmuyor. Gözlemlediğimiz tabanın genel merkezin direniş çağrılarına çok fazla kulak asmayacağı yönünde. Buna rağmen ülkemizin böyle bir kaos planının devreye sokulmasıyla nasıl etkileneceğini kestirmek güçtür. CHP’de tüm yaşananlar, sadece CHP’yi değil bütün siyaseti ve toplumu olumsuz etkiliyor.

ÜLKEYE ZARAR VERİRLER

“Siyaset kurumuna karşı güvensizliği artırıyor. Şunu da net ifade edeyim; CHP’nin gerilemesi hiçbir şekilde diğer partilere yaramaz. Bunun yerine CHP’de olup bitenlerin diğer partilerde de az çok yaşandığı algısı kasıtlı şekilde yayılmaktadır. Kurultayda şaibelerle seçilen CHP yönetiminin kendilerini kurtarma adına ülkeyi kaosa sokacak girişimlerde bulunması ne kendileri açısından ne ülke açısından hayırlı olmayacaktır. Her şeye rağmen yargının vereceği karara saygılı olmak zorundalar.”