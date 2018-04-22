Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP’de güldüren ‘yüzde 10’ hesabı

CNN Türk canlı yayına katılan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 16 Nisan’da yapılan referandumda ‘evet’ diyenlerin yüzde 10’unun pişman olduğunu iddia ederek kendini avuttu.

22 Nisan 2018 Pazar 12:08
CHP’de güldüren ‘yüzde 10’ hesabı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 24 Haziran’da yapılacak seçimler için tabanını diri tutmaya çalışan Tezcan, 16 Nisan’da yapılan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oylandığı referandumda ‘evet’ oyu kullananların yüzde 10’unun pişman olduğunu iddia ederek, “Bizim bu çerçevede hazırlık yapmak gibi bir görevimiz var” dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:08
  1. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
  2. 16 Nisan Referandumu
  3. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolda yürüyen kadının başına köpek düştü!
    1. Yolda yürüyen kadının başına köpek..
    2. Başkandan takdir toplayan hareket
    3. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah yanıt
    4. Fransa'da terör alarmı!
    5. Binali Yıldırım'ın o paşayla tarihi..
    6. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    7. Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık 8..
    8. Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama!..
    9. İYİ Parti CHP görüşmesine ilk açıklama!
    10. Çinli turistler Türkiye'de servet..
    11. "İttifak yapacaklarsa bunu millete..
    12. Dünya'nın en yaşlı insanı öldü!
    13. İşgalci zulmü devam ediyor
    14. Faik Demir: Onurumuz için sahaya çıktık
    15. Şenol Güneş o soruya cevap verdi: İlla..
    16. Borcunu ödememek için bakın ne yaptırdı!
    17. Yılmaz Vural Erdoğan'a seslendi: Bir..
    18. Pes artık! Borcunu ödememek için öyle..
    19. Ve olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi..
    20. Kaçak yapılara yeni düzenleme
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında