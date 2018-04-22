CHP’de güldüren ‘yüzde 10’ hesabı
CNN Türk canlı yayına katılan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 16 Nisan’da yapılan referandumda ‘evet’ diyenlerin yüzde 10’unun pişman olduğunu iddia ederek kendini avuttu.22 Nisan 2018 Pazar 12:08
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 24 Haziran’da yapılacak seçimler için tabanını diri tutmaya çalışan Tezcan, 16 Nisan’da yapılan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oylandığı referandumda ‘evet’ oyu kullananların yüzde 10’unun pişman olduğunu iddia ederek, “Bizim bu çerçevede hazırlık yapmak gibi bir görevimiz var” dedi.
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