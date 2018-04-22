CHP’de güldüren ‘yüzde 10’ hesabı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, katıldığı CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 24 Haziran’da yapılacak seçimler için tabanını diri tutmaya çalışan Tezcan, 16 Nisan’da yapılan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oylandığı referandumda ‘evet’ oyu kullananların yüzde 10’unun pişman olduğunu iddia ederek, “Bizim bu çerçevede hazırlık yapmak gibi bir görevimiz var” dedi.