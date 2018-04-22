CHP'de çözülme başladı... Muhasebeci Kenan aday oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da seçimlerin yapılacağını açıklamasından sonra siyasetin koridorları hareketlendi.

KILIÇDAROĞLU SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adaylığını bir türlü açıklayamaması, parti içerisinde rahatsızlığa neden oldu.

CHP'DE İLK ADAY

Rahatsızlığın ilk yansıması ise adaylık açıklamasıyla ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi.