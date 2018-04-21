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CHP'de büyük kriz! Aday oldular, parti karıştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP'nin İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerle görüşmeler yürüttüğünü belirterek, "Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın, 'Ben adayım' şeklinde çıkışlar yapmasını son derece yanlış ve fevri buluyorum" dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:02
CHP'de büyük kriz! Aday oldular, parti karıştı

CHP Buca İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Buca Belediyesi Şirinyer Düğün Salonu'nda yapıldı. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının başında CHP Buca İlçe Başkanlığı'nca yapılan çalışmaların anlatıldığı slayt gösterimi yapıldı.

PARTİDEKİ ADAYLIK AÇIKLAMALARINA TEPKİ

CHP'nin İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerle ittifak konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Çam, "Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın, 'Ben adayım' şeklinde çıkışlar yapmasını son derece yanlış ve fevri buluyorum. Genel merkezimizin bu arkadaşlarımıza müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salı günü yapılacak Parti Meclisi'nde, diğer partilerle yapılan temasların sonuçları netleşecektir" dedi.

"ADAYLIK AÇIKLAMALARI CİDDİYE ALINACAK BİR KONU DEĞİL"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise adaylık açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugünkü adaylık açıklamaları ciddiye alınacak bir konu değildir. Ciddiye alınıp üzerine konuşulacak bir konu da değildir. Partinin genel başkanı bu konuda 40 kere düşünüp 1 kere konuşurken, bizim 100 kere düşünüp 1 kere konuşmaktan bile imtina etmemiz gerekir."

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:02
  1. İzmir
  2. İYİ Parti
  3. Saadet Partisi
  4. Musa Çam
  5. CHP
  6. Cumhuriyet Halk Partisi

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