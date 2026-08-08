CHP’de bir istifa daha! Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan Yeni Parti’ye geçti

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, siyasi kariyerine ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Yağan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini ve bundan sonraki siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğini duyurdu.

Kararının gerekçelerini açıklayan Yağan, CHP içerisinde son günlerde yaşanan gelişmelere işaret ederek partinin geleceği konusunda önemli bir belirsizlik meydana geldiğini söyledi.

“Partimizin geleceği noktasında önemli bir belirsizlik oluştu”

Pınarbaşı Belediye Başkanı olarak önceliğinin ilçeye ve vatandaşlara hizmet etmek olduğunu vurgulayan Deniz Yağan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Pınarbaşı Belediye Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde son günlerde yaşananlar partimizin geleceği noktasında önemli bir belirsizlik oluşturmuştur. Bizler siyaseti makam için değil, milletimize hizmet etmek için yapan bir anlayışla hareket ediyoruz.”

Kararının gerekçesini açıkladı

CHP’den ayrılma kararının Pınarbaşı’nın geleceği ve ilçe halkının beklentileri doğrultusunda alındığını belirten Yağan, siyasi çalışmalarına Yeni Parti’de devam edeceğini bildirdi.

Yağan, “Bu süreçte aldığımız karar; Pınarbaşı'mızın geleceği ve hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda alınmıştır” dedi.

“Özgür Özel’in liderliğinde yolumuza devam edeceğiz”

Yeni Parti’ye geçişini duyuran Deniz Yağan, bundan sonraki siyasi yol haritasına ilişkin de mesaj verdi.

Yağan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki yolculuğumuza Yeni Parti çatısı altında, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde; demokrasiye, halkın iradesine ve hizmet anlayışına bağlı kalarak devam edeceğiz. Tek gayemiz Pınarbaşı'mıza hizmet etmek, hemşehrilerimizin yanında olmaktır.”

Deniz Yağan’ın geçişiyle birlikte CHP’den Yeni Parti’ye yönelik belediye başkanı düzeyindeki katılımlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.