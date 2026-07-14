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Gündem CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!
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CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!

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CHP Sözcüsü Sarı’dan Özel ve ekibine kurultay cevabı: Arınıp gelenlerle yapacağız!

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Özgür Özel ve ekibinin kurultay çağrılarına böyle cevap verdi: "Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız."

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özgür Özel ve ekibinin her gün dillendirdiği ‘Hemen kurultay kararı alınsın’ çağrılarına "Öyle bir dünyadayız ki. Edepsiz edepliyi bastırır. Haksız haklıyı astırır. Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar. Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız" ifadeleriyle cevap verdi.

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Yorumlar

Ahmet Faruk

Tüm partilerde fetö temizliği şart.

Osmanlı

CHP de arınma arıtma deyince akla yapraklar bizi alkışlıyor geliyor
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