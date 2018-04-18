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CHP mızıkçılığa başladı: 'SİHA Sezgin'in seçim bahanesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılması yönünde karar alınmasını eleştirerek, "OHAL koşullarında yapılacak seçim, dürüst ve adil olmayacaktır. Baskı ortamında gerçekleşecek bir seçim olacaktır" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:02
CHP mızıkçılığa başladı: 'SİHA Sezgin'in seçim bahanesi

Genel seçim tarihinin açıklanmasının ardındna bahane üreten CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu,"OHAL koşullarında yapılacak seçim, dürüst ve adil olmayacaktır; baskı ortamında gerçekleşecek seçim olacaktır. OHAL, 21 aydır devam ediyor. Muhtemelen 3 ay daha uzatılacak ve Türkiye, erken seçime OHAL şartlarında gidecek. Bunu özgürlükler, adalet ve demokrasi bakımından kabul etmek mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'yi OHAL'siz aldı, 14 yıl bu şekilde yönetti. Şimdi 2 yıldır da Türkiye'yi baskı, zulüm rejiminin adı olan ve ona dönüşen OHAL rejimiyle yönetmek istiyor. OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek seçim olacaktır. Her şeye rağmen biz ana muhalefet partisi olarak seçim konusunda da iddialıyız. Üzerimize düşen ne varsa bunu da yapacağız. Halkımız umudunu yitirmesin." ifadelerinde bulundu.

SEZGİN TANRIKULU SİHA'LARIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞI ÇIMIŞTI

CHP'li Tanrıkulu, Afrin'de öldürülen teröristlere ağlamış ve SİHA'ların kullanımına karşı çıkmıştı. Şimdi de 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 9. seçimi kaybetmesinin bahanesini şimdiden hazırladı.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:02
  1. İstanbul
  2. chp
  3. seçim
  4. Sezgin Tanrıkulu
  5. SİYASET Haberleri

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  • Cevdet SEZER Cevdet SEZER 10 sa önce
    Sizin bu tarafsızlığınız gözlerimi yaşartıyor
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