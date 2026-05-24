CHP meydan savaşı... Kendinden geçen vekil demir kapıdan tırmandı!

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Kılıçdaroğlu destekçisi vekillere tepki gösterdi.

CHP'li vekil otopark kapısının üzerinden tırmanarak merkeze girmeye çalıştı.

CHP’nin mutlak butlan kararı sonrasında gerginlik hızla artıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda tansiyon yükselirken sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi önünde arbede çıktı.

KAPIDAN TIRMANDI, BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri birbirine girdi. Bu esnada görüntülenen bir isim de CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu oldu.

Kayışoğlu, Kılıçdaroğlu destekçisi vekillere tepki gösterirken, “reziller” diye bağırdı. Hemen ardından ise otopark kapısının üzerinden tırmanarak merkeze girmeye çalıştı.