CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'yla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Melih Bulu'nun öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından istenmediğini ifade ederek, "Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı dahi bulamadı, o zaman çekilmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Çiftçi Buluşması programının açılışında konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon

LGBT sapkınlarının Kabe'yi hedef alması ve rektörlük binasını işgal etmesiyle Boğaziçi Üniversitesinde başlayan olaylara değinen Kılıçdaroğlu, bütün ailelerin çocuklarının üniversite okumasını, daha iyi şartlarda yaşamasını istediğini söyledi.

"Üniversiteler bilim yuvarlarıdır, kavga yuvası değildir." diyen Kılıçdaroğlu, üniversitelerde bilgi üretildiğini, akademik dünyası gelişen ülkelerin ilerlediğini belirtti.

Boğaziçi Üniversitesinin de ülkenin üniversitesi olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, 'katil polis' orada da bu ülkenin çocuklarının okuduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesine girmenin kolay olmadığını, sınavlarda çok yüksek puanlar alınması gerektiğini aktardı.

Üst üste seçimler kaybeden Kılıçdaroğlu, Melih Bulu'nun istifasını istedi

'Katil polis' sloganlarının atıldığı, LGBT bayraklarının sallandığı, Kabe üzerinden provokasyonun yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi'ne destek veren Kılıçdaroğlu Melih Bulu'nun çekilmesi gerektiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesinde gelenekler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelenekler, örf ve adetler bazen kanunlardan daha güçlüdür. Çünkü gelenekler, tarihsel zincir içinde süzülüp gelirler ve toplum onları kabul eder. Üniversiteye bir kişi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Sadece öğrenciler mi, hayır, üniversite hocaları da kabul etmiyor. Olması gereken ne? O üniversite hocasının 'kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım ve bunu yapması lazım. Aksi halde orada bir kaos çıkıyor. Kaosa izin vermemek lazım. Bakın geçmişte, hepiniz hatırlarsınız 80 öncesini, 80 sonrasını, pek çok insan hayatını kaybetti. Kimi 'sağ' dedi, 'kimi' sol dedi. Başkaları ellerine silahları verdi ve gençlerimiz birbirlerini öldürdü. Yazık günah değil mi? Türkiye böyle bir sürecin içine sokulmasın, sokulmamalı. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri de istemiyor. Bir aydan fazladır bir başkan yardımcısı dahi bulamadı, o zaman çekilmesi lazım."