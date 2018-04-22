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CHP - İYİ Parti görüşmesi başladı

CHP ve İYİ Parti görüşmesinin başladığı bildirildi.

22 Nisan 2018 Pazar 16:58
CHP - İYİ Parti görüşmesi başladı

CHP ve İYİ Parti görüşmesinin başladığı bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 16:58
  1. chp
  2. iyi parti

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