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CHP İstanbul adaylığı için sürpriz isim! "Kadınlar da askerlik yapsın..."

CHP'nin Yerel Seçimler'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için, 2014'te "Kadınlar da er olarak askerlik yapsın" sözüyle gündeme gelen Hurşit Güneş'i aday göstereceği iddia edildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:18
CHP İstanbul adaylığı için sürpriz isim! "Kadınlar da askerlik yapsın..."

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı merak konusu oldu. CHP kulislerinden haberler aktarmasıyla bilinen Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, bugünkü köşesinde sürpriz bir ismi duyurdu.

İstanbul'a sürpriz isim

Bayer şunları yazdı:

"İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni bir isim ortaya çıktı. Kulislerde eski CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Saymanlık görevlerinde bulunan Prof. Dr. Hurşit Güneş’in adı telaffuz edilmeye başlayınca kendisini arayarak dedik ki: “İstanbul aday adaylığı için ne diyorsunuz?

Şu karşılığı verdi: “Ben bir CHP’liyim. Bu yerel seçimlerin Türk siyasetinde demokratikleşme için çok büyük önem taşıdığını unutmamak gerekiyor. İstanbul eğer sosyal demokratlar tarafından kazanılırsa Türkiye’de demokrasinin önünün açılacağı ortadadır. Eğer partim bana böyle bir görev verirse, ben bunu elbette değerlendiririm. CHP, İstanbul’u kazanabilir, çünkü bunun koşulları hazırdır. Hangi CHPli arkadaşımız aday olursa olsun partimin kazanması için elimden geleni yaparım.

"Kadınlar da askerlik yapsın"

Hurşit Güneş, 2014 senesinde kadınların da askerlik yapabilmesini istemişti. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:18
  1. İstanbul
  2. yalçın bayer
  3. chp
  4. istanbul
  5. Hurşit Güneş

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  • ihsanihsan20 dk önce
     ... kadının işi başka çocuk doğuracak ...
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