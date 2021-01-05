CHP ile aynı yolda yürüyen Ahmet Davutoğlu'ndan tutarsız 'darbe' tepkisi

AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Genel Başkan Ahmet Davutoğlu; İlker Başbuğ, Can Ataklı, Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin son birkaç ay içerisinde yaptığı darbe imalarına tepki göstererirken darbe imalarına ses çıkarmayan CHP ile aynı yolda yürümeye devam ediyor. Bu durum Davutoğlu'nun tutarsız tavrını ortaya koydu.

Canan Kaftancıoğlu'ndan darbe iması

Son birkaç ay içerisinde CHP'li isimlerden art arda yapılan darbe imaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından birçok defa darbe imasında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son olarak “TBMM’den geçecek bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak. At fava bekle” şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

Kaftancıoğlu'nun ardından aynı günlerde Can Ataklı darbe tehditinde bulunurken İlker Başbuğ da darbe imasında bulundu.

Can Ataklı: Halk öfkesi lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Can Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” diyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etti.

Ataklı konuşmasında, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor." şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

İlker Başbuğ'dan Adnan Menderes'li darbe iması

CHP'li isimlerin son zamanlarda yaptığı darbe imalarının ardından Genelkurmay eski Başkanı "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi.

CHP'li yöneticilerden ve CHP'ye yakın isimlerden art arda gelen darbe imalarına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise hiçbir tepki göstermedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan darbe imalarına tepki

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, darbe imalarına tepki gösterdi.

Hükümete karşı, AK Parti'nin içindeyken yerden yere vurduğu ve hiçbir konuda uyuşmadığı CHP'nin yanında yer alan Davutoğlu, "15 Temmuz’da milletin kanıyla yazdığı destana rağmen bugün hala birilerinin “darbe” lafını ağızlarına alabiliyor olması demokrasi düşmanlığıdır. Milletin seçimine, milletin kılık kıyafet tercihine karışmaya cüret edenler bilsinler ki, karşılarında herkesten önce bizi bulurlar!" paylaşımında bulundu.

Bu ne yaman çelişki?

Darbe imalarına tepki gösteren ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li isimlerden gelen darbe imalarına ses çıkarmamasına rağmen hala CHP ile aynı yolda yürüyen Ahmet Davutoğlu'nun bu tavrı tutarsızlığını ortaya koydu.



