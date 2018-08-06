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CHP idamın önünde de takoz olma derdinde

24 Haziran seçimleri sonrası adeta iç savaş dönemi geçiren CHP, halkın istediği idam cezasına karşı çıkıyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:34
CHP idamın önünde de takoz olma derdinde

Suların durulmadığı CHP'de Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, yeni yasama döneminde idam teklifini Meclise getireceklerine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak, CHP'nin konuya yaklaşımının sorulması üzerine Özel, "Sayın Destici'nin, bir partinin Genel Başkanı olarak Mecliste yer almasını son derece kıymetli buluyoruz ama şunu hatırlatmak gerekiyor; bir anayasayla bağlıyız. Anayasa diyor ki üye tam sayısının 3'te 1'i bunu teklif edebiliyor. Sayın Destici'nin bunu teklif edebilmek için 199 milletvekili imzasına daha ihtiyacı var." dedi.

Özel, idam cezasına ilişkin 200 imzalı kanun teklifi verilmesi durumunda, konunun Mecliste ciddiyetle tartışılacağını, gündeme alınacağını dile getirdi.

CHP'nin, idam konusuna yaklaşımını paylaşan Özel, şöyle devam etti:

"Hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olan bir partiyiz. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok. Mesele kime idam cezası uygulanacak tartışmasından farklıdır. Bugün idam geldiğinde, FETÖ elebaşına, diğer terör örgütlerinin hapishanelerde bulunan mensuplarına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlara uygulanmayacağı açık. Geleceğe yönelik bir şey konuşuluyor ama vatandaşta farklı bir algı yaratılarak günlük siyasete alet ediliyor. İdamdan kurtulmak, gelişmiş demokrasilerde bir kazanımdır. Bu kazanımı Türkiye, hem de tam bir mutabakatla elde etmişken Türkiye'yi her alanda olduğu gibi bu alanda da geriye düşürecek bir tartışmayı doğru bulmuyoruz."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:34
  1. Özgür Özel
  2. BBP
  3. Mustafa Destici
  4. CHP

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    chpkk hıristiyan vede teröristlerin partisi olduğu için idam yasası oyunlarını bozacağı için istemezler idam yasasının meclisten geçmesini. tc içindeki kanser mikrobudur yahudilerin vede hıristiyanların chpkk sı
  • hürhür1 sa önce
    hayati yazıcı beyde karşı sanırım açıklamalarına bakılırsa.
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Bir başörtülü veya dindar için idam kanunu teklif edilse bu CHP herkesten önce kabul eder, amaFETÖ'cüler, PKK'lılar vede terörist vstan hainleri oldumu hemen idam insanlık suçu olur.Nede olsa kankileri, kıyamıyorlar hainlere.
  • Düsünen VatandasDüsünen Vatandas2 sa önce
    Idam insanlik sucudur ve gelmemelidir!
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