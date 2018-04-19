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CHP, HDP'lilerin vekilliğinin düşürülmesini hazmedemedi!

CHP'li Engin Altay, HDP'lilerin milletvekilliğinin düşürülmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:27
CHP, HDP'lilerin vekilliğinin düşürülmesini hazmedemedi!

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi CHP ile HDP arasındaki ittifak vücut bulmaya başladı.

Meclis Genel Kurulu'nda haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunan Osman Baydemir ile Selma Irmak'ın milletvekillliğinin düşürülmesine karar verildi.

HDP-CHP İTTİFAKI

Bu karar sonra HDP'liler Genel Kurul salonunu terk etti. CHP ise karara itiraz etti.

HDP TERK ETTİ, CHP İTİRAZ ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kararı doğru bulmadıklarını belirterek, iki ismin de milletin oylarını aldıklarını savundu.

CHP'li Altay, şunları söyledi: "2 milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi doğru değildir Sayın Başkan. Bu, vicdani değildir. Millettin oyuyla seçilmiş, milletten vekâlet almış insanların buradaki görevini en azından 24 Haziran tarihine kadar sürdürmeleri işin yakışığıdır."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:27
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