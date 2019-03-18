CHP Genel Merkezinde kuş kapanı!

Taha Emre Özdemir Özel Haber

CHP Genel Merkezi’nin balkon demirlerine yerleştirilen yüzlerce çivili kuş kapanı, CHP’nin hayvan hakları duyarlılığının koca bir yalan olduğunu ortaya çıkardı. Hayvan haklarına duyarsız insanların balkon ve çatılarına yerleştirdikleri ve “kuş katili” olarak adlandırılan çivili kuş kapanları, her yıl yüz binlerce kuşun ölmesine ve bu sebeple doğal dengenin bozulmasına yol açıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin balkonlarına yerleştirilen yüzlerce kuş kapanı, vicdanları sızlattı. Kuş kapanlarının üzerindeki ölmüş kuşların tüyleri katliamın boyutunu gözler önüne sererken, hayvanseverler de CHP Genel Merkezi'nde çekilen bu görüntülere büyük tepki gösterdi.

Hayvan Hakları Derneklerine çağrı

Hayvanseverliği kimseye bırakmayan CHP’nin genel merkezine yerleştirdiği kuş kapanları nedeniyle hayvan hakları derneklerinin CHP’ye yönelik bir protesto gösterisi yapıp yapmayacağı merak edilirken, kuş kapanlarıyla ilgili Yeniakit.com.tr’ye konuşan Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü; "Yer yüzündeki canlıların sonunu getirdik şimdi de gözümüzü kuşlara diktik" dedi.

'Ne Allah korkusu kaldı ne de vicdan!

Konuya ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü; "Yer yüzündeki canlıların sonunu getirdik şimdi de gözümüzü kuşlara diktik" dedi. İnsanlarda Allah korkusunun azaldığını vurgulayan Köklü şöyle konuştu:

"İnsanoğlu olarak, günümüzde betonlaşma sebebi ile doğal yaşama ortamlarını zaten yok ettik. Yeryüzündeki kedi, köpek gibi birçok canlıyı katlediyoruz. Allah bunun hesabını bize soracak. Dünya genelinde meydana gelen doğal afetlerle sormaya da başladı. Yeryüzündeki canlıların sonunu getirdik şimdi de gözümüzü kuşlara diktik. Maalesef insanlarda ne Alllah korkusu kaldı ne de vicdan. Şu anda dünyada zehirlenerek öldürülen kuşlarla birlikte doğal denge bozuldu. Bakın dünyanın bir doğal dengesi var. Kuşların ölümü, sürüngenlerin artmasına sebep oluyor. İnsanların hayvan sevgisini bir tarafa bırakıp, kendi iyiliğimiz için merhametli davranmaları gerekiyor. Kuş kapanı kurarak onların canına kast edenler için 'kuş' bir canlı değilse de en azından doğal dengenin korunması için bunu yapmasınlar. Ayrıca kuş katliamcılarına, empati yaparak davranmalarını öneriyorum. Havada uçan kuş, sadece birkaç dakika dinlenmek için oraya gelecek. Yazıktır, günahtır. Tüm hayvan hakları dernekleri ile birlikte vicdanı olan herkesi, bu durumu protesto etmeye davet ediyorum"

Bu arada kuşlara tuzak olarak kurulan kapanlar, doğanın dengesini sağlamada çok önemli rolü olan kuşların, bir yıl içinde yüz binlercesinin ölümüne sebep oluyor.