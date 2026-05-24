CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından bölgeye gelen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile genel merkezde bulunan partililer arasında tansiyon yükseldi.

Mutlak butlan kararının ardından Manisa Milletvekili Özgür Özel ve diğer vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için Kemal Kılıçdaroğlu’nun talepte bulunduğu iddiasının ardından bina önünde tansiyon yükseldi. CHP’li milletvekilleri gece boyunca genel merkez binası önünde nöbet tutarken, içeri giriş çıkışlar kapatıldı.

Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup kapıların açılması için parti binası önüne yürüdü. Grupla, bina önünde bekleyenler arasında arbede yaşandı. Henüz beklenen tahliye tebligatı yapılmazken, genel merkez binası önünde hareketli dakikalar yaşandı.

Parti binası çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, çok sayıda polis aracı bölgeye sevk edildi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "uzlaşma olmadığını" belirterek, geri çekildiklerini söyledi. Özel'e yakın isimler ise Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı dilekçe verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi'nin önceki yöneticiler tarafından boşaltılmadığını belirterek, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.

Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim.

Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.

Ankara Valiliği'nden Emniyet'e talimat

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik’in, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için yaptığı talebin ardından mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir. CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir."