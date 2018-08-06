0553 313 94 23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: CHP, bu olaydan ciddi bir yara almıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisindeki olağanüstü kurultay talebine ilişkin, "Sonuç ne olursa olsun gözüküyor ki CHP, bu olaydan ciddi bir yara almıştır, buna hiçbirimizin hakkı yok." dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:08
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: CHP, bu olaydan ciddi bir yara almıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisindeki olağanüstü kurultay talebine ilişkin, "Bir öz eleştiri lazım mı? Kesinlikle lazım. Yanlış varsa bu yanlışların hep birlikte giderilmesi, düzeltilmesi lazım." dedi.

Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaretinde yaptığı konuşmada, kent için önemli olan yerel basının güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Hükümeti eleştiren Ağbaba, Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını iddia etti.

Bir gazetecinin "CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına" ilişkin sorusu üzerine Ağbaba, hiç kimsenin özellikle de hiçbir CHP'linin topluma umutsuzluk aşılamaya, kavga etmeye hakkı olmadığını ifade etti.

Ağbaba, seçimlerden çıkıldıktan hemen sonra örgütle, parti meclisiyle, partiyle bir değerlendirme yapılmadan böyle bir tartışma başlamasının CHP'ye zarar verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kavgadan mutlu olan tek bir siyasi parti var o da AKP ve CHP'nin karşıtları. Herkes bayram ediyor. 24 Haziran akşamına kadar gece-gündüz demeden çalışan, partiye oy veren insanlara haksızlık yapılıyor. Bir öz eleştiri lazım mı? Kesinlikle lazım. Yanlış varsa bu yanlışların hep birlikte giderilmesi, düzeltilmesi lazım. CHP'yi hiçbirimizin, hiçbir siyasetçinin, konumu ne olursa yıpratmaya, bu tartışmalarla zaman geçirmeye hakkı yok. 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde CHP, hedeflediği oyu alamamıştır. Bunun bir öz eleştirisi, muhasebesi yapılması lazım. Ama şu anda Türkiye'nin gündeminde başka hiçbir şey yokmuş gibi bütün yandaş medyanın, bütün Türkiye'nin gündeminin bu olması da CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermektedir."

"Bu konuma AKP bile CHP'yi getirememişti"

Olağanüstü kurultay için imza verenlerin de vermeyenlerin de partinin üyesi olduğuna dikkati çeken Ağbaba, şunları ifade etti:

"CHP, genel başkanımızla bu konuda bir değerlendirme yapacaktır. Çarşamba günü MYK bir değerlendirme yapacaktır. Ancak bir muhasebe yapmadan böyle bir şeyin gündeme gelmesi, böyle bir tartışmayla Türkiye'nin gündeminin CHP olarak kaplanmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin gündeminde çok daha önemli şeyler var. Herkesin sağduyulu hareket etmesi gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun gözüküyor ki CHP, bu olaydan ciddi bir yara almıştır, buna hiçbirimizin hakkı yok. Bu konuma AKP bile CHP'yi getirememişti, maalesef kendi elimizle kendi içimizde getirdik. Onun da öz eleştirisini yapmak zorundayız."

Ağbaba, "Çağrı heyetiyle ilgili bir işlem yapacak mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Mahkemelik bir durum olur mu bilemem ancak bizim çağrı heyetiyle ilgili disiplin veya farklı bir uygulama başlatmamız düşünülemez, öyle bir şey olamaz, partinin kültürüne de tüzüğüne de aykırı. Yine hep beraber yolumuza devam edeceğiz, sonuç ne olursa olsun. Önümüzdeki dönem nasıl bir değişim olacak onu hep beraber göreceğiz."

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:08
  1. Malatya
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı
  3. Veli Ağbaba
  4. ziyaret
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den IKBY'ye 'Erteleyin' çağrısı
    1. ABD'den IKBY'ye 'Erteleyin' çağrısı
    2. Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan..
    3. Altın madalyalı güreşçiler ülkeye döndü
    4. Okuldan cephanelik çıktı!
    5. Kurbanların gelmesiyle hazırlıklar..
    6. Dünyada bir ilk! Kilis'te keşfedildi
    7. Takım elbise ütüsü nasıl yapılır?
    8. AK Partili Turan: İstenmiyorsun git..
    9. Lübnan'da Türk Ürünleri Haftası!..
    10. Avrupa'yı tedirgin eden patlama!
    11. Yemek kokusu evden nasıl çıkar?
    12. Esenyurt'ta cani baba dehşeti!..
    13. Teröristler köy korucusunu şehit etti!
    14. Çin Seddi'ni bilemedi 'mal' savunması..
    15. Başkent’te zehir tacirlerine darbe: 52..
    16. Gazı olan bebek nasıl rahatlatılır?
    17. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    18. KKTC'de asgari ücretler 2 bin 620..
    19. Sosyal medyada terör propagandasına..
    20. Başhekimden Cüneyt Arkın açıklaması
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018