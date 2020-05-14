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Gündem

CHP fonluyor LGBTİ semiriyor

Sapkınların siyasi alandaki en büyük destekçisinin CHP olduğu, LGBTİ’lilerin çatı kuruluşu KAOS GL tarafından itiraf edildi. CHP’li Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli belediyelerinin; eşcinsel LGBTİ derneklerinin tamamına finansal destek başta olmak üzere her türlü imkanı seferber ettiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:28:00 -
CHP fonluyor LGBTİ semiriyor

CHP’li belediyelerin eşcinsel sapkınlara verdiği destek, KAOS GL tarafından hazırlanan raporun sayfalarına yansıdı. Türkiye’deki sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL tarafından hazırlanan ‘Fon Rehberi’nde, CHP’li Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli Belediyeleri’nin eşcinsellere verdiği destek maddeler halinde sıralandı. Skandal fon raporu, ülkemizdeki eşcinsel sapkınların CHP tarafından semirtildiğinin de aleni belgesi oldu.

Belediyeyi sömürmüşler

Sosyolojik olarak hiçbir karşılıkları olmadığı halde, sapkın fiillerini topluma dayatmak için olağanüstü gayret gösteren LGBTİ’li homoların en büyük desteği CHP’den aldığı tescillendi. KAOS GL isimli sapkın kuruluşun hazırladığı ‘KAOS GL Türkiye’deki LGBTİ+Örgütleri için fon rehberi’ isimli rapor CHP’li belediyelerin kamunun imkanlarını sapkınlara peşkeş çektiğini gözler önüne serdi. Her Ramazan ayında milletimizin sinir uçlarıyla oynayan ve yurt sathında büyük bir ahlaki terörizm fırtınası estiren homolara CHP’li belediyeler yardım yağdırıyor. Raporda, Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı yardımlardan şu şekilde bahsediliyor: “Kadıköy Belediyesi son yıllarda birçok farklı programıyla toplumsal cinsiyet ve LGBTİ Hakları alanında ayni yardım ve hizmet sağlamıştır. Belediye, yerel yönetimler anlayışla ayni katkılar sunabilmektedir. Daha detaylı bilgi ve başvuru yöntemleri için lütfen kurumla iletişime geçiniz.”

Mazluma yok sapkına var

Sürekli olarak mülteci düşmanlığını körükleyen CHP, söz konusu sapkınlar olduğunda yönettikleri belediyelerin imkanlarını adeta seferber etmiş. Beşiktaş Belediyesi’nin birçok yardımda bulunduğunun belirtildiği raporda, “Beşiktaş Belediyesi son yıllarda birçok farklı yaklaşımıyla toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+Hakları alanında ayni yardım ve hizmet sağlamıştır. Eşitlik Birimi’ne sahip Beşiktaş Belediyesi LGBTİ’lere hukuki ve psikolojik destek sağlamaktadır. Başta Onur Haftası olmak üzere örgütlere destekler ve LGBTİ aktivizmini yaygınlaştıracak kampanya desteği sunmuştur” ifadelerine yer verildi.

Peşkeş çekilmiş

Kamunun imkanlarının eşcinsel ahlaksızlara peşkeş çekildiğinin aleni tescili olan raporda, CHP’li Şişli Belediyesi’nin homolara yardımları dudak uçuklattı Raporda Şişli Belediyesi’nin yaptıkları şu cümlelerle yer buldu: “Sağlık Hizmetleri kapsamında anonim olarak Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar’ın testleri yapılmaktadır. Ayrıca belediye bünyesinde yer alan Eşitlik Birimi sayesinde kent içerisinde eşit bireyler yaratmak adına çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Kurum, LGBTİ+Onur Haftası, ayni katkı ve İstanbul dahilinde ayni katkılar sunmuştur. LGBTİ’lere yönelik jinekolojik muayene ve anonim HİV testi uygulaması devam etmektedir.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

hizipsavar

insanlar oy veridği partilerin sapık ve sapkın kişilere destek vermesinden hoşlanacağının zannetmiyorum. kaldıki belediyenin görevleri arasıdan insanların cinsel eğilimlerini hele ki sapık eğilimleri desteklemek ve fonlamak yoktur.bu poşeti delme girişimidir. düşünsene 20 yıl sonra etrafın ibne dolu. sen anaormal olmuşsun. Allahım c.c. bu lanetlileri ıslah eyle olmuyorsa kahr eyle.
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Aydın

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