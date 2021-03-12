CHP fena karışacak! Mustafa Kemal'e 'gereksiz' diyen Tabipler Odası fotoğrafı plaketten kaldırdı

İktidarı hedef almak için sözde odalara destek çıkan CHP, son günlerde kendi mahallesinde patlak veren “Mustafa Kemal” problemi ile cebelleşiyor.

Daha Önce Canan Kaftacıoğlu’nun, Mustafa Kemal’e “Atatürk” dememesi nedeniyle başlayan kriz, şimdi de İzmir Tabip Odası’nın attığı adım ile daha da alevlendi.

Her fırsatta milletin menfaatlerinin karşısında yer alan meslek odaları, yönetimlerindeki PKK sempatizanları ile dikkat çekiyor. O meslek odalarından biri de başkanlığını terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük naraları atan Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı Türk Tabibleri Birliği.

Birliğin İzmir ayağında ise gündeme bomba gibi düşecek bir gelişme yaşandı.

İzmir Tabip Odası'ndan ‘Mustafa Kemal’ sansürü

İzmir Tabip Odası'nın her yıl Tıp Bayramı organizasyonlarında verilen Meslekte 40. yıl plaketinde bir değişim yapıldı. Plaketteki kalpaklı ‘Mustafa Kemal’ fotoğrafı kaldırıldı.

Yapılan bu değişik kararını ise 2018'de oda seçimlerini kazanarak İzmir'de yönetime gelen Demokratik Katılımcı Hekimler aldı.

Bir grup doktor, İzmir Tabip Odası başkanı Dr. Lütfi Çamlı'yı ziyaret ederek konu hakkında şikayetlerini dile getirerek plakette Mustafa Kemal’e uygulanan sansürün yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini iletti.

"Atatürk gereksiz bir gösteriş"

Tabip Odası yönetimine 2018 yılında gelen Demokratik Katılımcı Hekimler grubunun TTB Merkez Konseyi destekçisi olduğuna dikkat çeken İzmir Hekim Güçbirliği sözcüsü Dr. Kaptaner, “Oda başkanı Atatürk’ün resminin onur plaketlerine konulmasının gereksiz bir gösteriş olduğunu belirtti. Oda yönetimineyken 25 yıl boyunca hekimlerin Atatürk’e ve Tıbbiyeli Hikmet geleneğine bağlılığının ifadesi olarak onur plaketlerine Atatürk resmini koyan İzmir Hekim Güçbirliği grubu olarak, bu tutumu şiddetle protesto ediyor ve hekimleri de Oda Yönetiminin bu tutumunu protesto etmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın CHP’de nasıl bir yankı bulacağı ise merak konusu.