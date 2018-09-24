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CHP bülteni FETÖ'cüyü sahipleniyor!

FETÖ'nün yayın organlarından Sızıntı Dergisi ve Zaman Gazetesi'nde yazarlık yapan Bahri Şenkal, CHP'den özür dileyen bir yazı yazdı. FETÖ'cü isme adeta sahip çıkan CHP'nin bülteni Yurt Gazetesi, Şenkal'in yazısını birinci sayfadan yayınladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:20
CHP bülteni FETÖ'cüyü sahipleniyor!

Fetullahçı Terör Örgütünün ilk yayın organlarından Sızıntı Dergisi ve Zaman Gazetesi’nin yazarı Bahri Şenkal, CHP'den özür dileyen bir yazı yazdı. Her platformda Fetullah Gülen örgütünü savunmak adına skandal sözler sarf etmesi ile tanınan Şenkal'in yazısını CHP'nin bülteni olan Yurt gazetesi künyenin yanından yayınlandı.

'BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ'

Dershane sürecinden bu yana hükümeti hedef alan seviyesiz tweetleri ile adını duyuran Şenkal'in yazısını CHP'nin gazetesi ilk sayfasından okuyucularına gösterdi. FETÖ'cü Şenkal'i adeta sahiplenen gazete, Şenkal'in 'Sevgili CHP'li, solcu ve Kemalistler... Sizlerden şahsım adına özür diliyorum. Sizlerden samimi dindar ve muhafazakar insanlarımız adına özür diliyorum. Zira biz sizleri anlayamamışız. Ya da anlamak istemiyormuşuz' sözlerini 'CHP'lilerden büyük ilgi gördü' sözleriyle okuyucularına duyurdu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 15:20
  1. bahri şenkal
  2. yurt gazetesi
  3. chp

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