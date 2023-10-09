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Dünya

Chevron, Tamar gaz sahasında üretimini durdurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-09 17:41:00 -
Chevron, Tamar gaz sahasında üretimini durdurdu

ABD'li enerji şirketi Chevron, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle İsrail'in talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki Tamar doğal gaz sahasında üretimi durdurduğunu bildirdi.

Chevron'un AA muhabirine e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tesisler ve üretim bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında şirketin bölgedeki çalışanlarının bilgisine başvurulduğu kaydedilen açıklamada, "Chevron Mediterranean Limited'e, İsrail Enerji Bakanlığı tarafından Tamar üretim platformundaki üretimi durdurma talimatı verildi." ifadesine yer verildi.

Şirket, Tamar dışında kalan Leviathan sahasında gaz tedarikine devam ettiğini bildirdi.

 

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