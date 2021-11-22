Chelsea -Juventus maçı ne zaman? Chelsea-Juventus maçı hangi kanalda?
Chelsea - Juventus maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi H Grubu 5.hafta maçında İngiliz ekibi Chelsea sahasında İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk edecek. Futbolseverler Chelsea-Juventis maçının hangi kanaldan naklen verileceğini araştırmaya başladı. Peki, Chelsea-Juventis maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta heyecanı 23 Kasım Salı akşamı başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde Chelsea ile Juventus karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Chelsea -Juventus maçı ne zaman? Chelsea-Juventus maçı hangi kanalda?
Chelsea ile Juventus 23 Kasım Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Chelsea ile Juventus arasında oynanacak mücadele UEFA TV ve Exxen'den naklen yayımlanacak. Exxenden mücadeleleri takip etmek için platforma üyeliğinizin bulunması gerekiyor.