Chelsea evinde Leicester City'ye takıldı

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta erteleme maçında Chelsea, Leicester City'yi ağırladı.

6. dakikada sağ kanattan gelişen hızlı hücumda topu önünde bulan James Maddison, Leicester City'yi öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarının son bölümüne konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle girilirken 35. dakikada Marcos Alonso skora dengeyi getirdi ve devreye bu skorla girildi.

İkinci 45 dakikada iki takım da üstünlük golünü bulamazken mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Alınan bu sonucun ardından Chelsea 71, Leicester City ise 49 puana yükseldi.

Chelsea üçüncülük için avantajını korudu

Premier Lig'de 2021/22 sezonun son haftasında ligden düşmesi kesinleşen Watford'u ağırlayacak Chelsea, bu sonuçla birlikte üçüncülüğü büyük ölçüde garantiledi.

Tottenham'ın üç puan önünde yer alan Londra ekibinin dördüncü sıraya gerilemesi için Watford'a yenilmesi ve Tottenham'ın Norwich deplasmanında farklı kazanarak toplam gol averajında rakibinin önüne geçmesi gerekiyor. 37. hafta itibariyle Chelsea ve Tottenham arasında 18 gollük averaj bulunuyor.

Avrupa hedefinin dışında kalan Leicester City ise ligin son haftasında Southampton'ı konuk edecek.