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Spor Chelsea, Çağlar'ı üzdü
Spor

Chelsea, Çağlar'ı üzdü

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 17:42:00 -
Chelsea, Çağlar'ı üzdü

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.

Lider Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Antonio Rudiger, 28. dakikada N'Golo Kante ve 71. dakikada Christian Pulisic attı.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Londra ekibi, bu galibiyetin ardından puanını 29'a çıkarırken, üç maçtır kazanamayan Leicester City 15 puanda kaldı.

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