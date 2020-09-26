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Spor Chelsea, 3-0'dan maçı çevirdi
Spor

Chelsea, 3-0'dan maçı çevirdi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta West Bromwich ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:05:00 -
Chelsea, 3-0'dan maçı çevirdi

Deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya gelen Chelsea, The Hawthorns'ta oynadığı mücadelede 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük skorla 1 puanı aldı.

West Bromwich'in gollerini 4. ve 25. dakikalarda Robinson, 27. dakikada Bartley kaydetti. Chelsea'nin gollerini ise 54. dakikada Mount, 70. dakikada Hudson-Odoi ve 90+3. dakikada Abraham attı.

Maç sonucuyla birlikte Chelsea puanını 4 yaparken, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı ligin yeni ekiplerinden West Bromwich ise ilk puanını almış oldu.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı konuk ağırlayacak West Bromwich ise deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.

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