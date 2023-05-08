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Dünya Che Guevera'yı yakalayan general öldü
Dünya

Che Guevera'yı yakalayan general öldü

Yeniakit Publisher
2023-05-08 15:00:00 -
Che Guevera'yı yakalayan general öldü

Bolivya'da 1967 yılında Ernesto "Che" Guevera'yı yakalayan emekli General Gary Prado Salmon, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Che Guevera'nın yakalanmasının ardından Bolivya Kongresinin 1967'de "kahraman" ilan ettiği Salmon, ülkenin doğusundaki Santa Cruz de la Sierra'da bir hastanede yaşamını yitirdi.

Babasının ölüm haberini sosyal paylaşım sitesinden doğrulayan Gary Prado Arauz, "Tanrı, az önce babamı krallığına çağırdı, bize sevgi, dürüstlük ve cesaret mirası bıraktı. Olağanüstü bir insandı." ifadesini kullandı.

1981'de kaza kurşunu ile belkemiğinden vurularak felç olan Salmon, 1988'de ordudan emekli olmuştu.

Bolivya'da, Che Guevera'yı öldüren Bolivyalı asker Mario Teran Salazar da 11 Mart 2022'de 80 yaşında yaşamını yitirmişti.

Arjantinli komünist gerilla Che Guevera, Bolivya'da ordunun ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ortak operasyonu ile 9 Ekim 1967'de yakalanmış ve La Paz'a yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta La Higuera kırsalındaki bir okulda infaz edilmişti.
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