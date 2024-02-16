ChatGPT’den iyi mi? Google Gemini 1.5 yayınlandı

Google geçtiğimiz günlerde Bard sohbet botunun yerini alacak Gemini isimli yapay zeka modelini tanıttı. Çalışmalarına ara vermeyen şirket şimdi de Google Gemini 1.5 sürümünü yayınladı. Yapay zeka asistanı Gemini’de önemli bir yükseltme yaşanacağını dile getirdi.

Google Gemini 1.5 sürümü neler vadediyor?

Google’ın açıklamasına göre yeni yapay zeka güncellemesi; kullanıcılara gelişmiş performans, verimlilik ve “büyük ölçüde gelişmiş” bir deneyim sunuyor. Gemini 1.5 Pro olarak adlandırılan ve asistana güç veren model, kısa süre önce piyasaya sürülen Gemini Ultra ile aynı seviyeye gelmiş durumda.

Google’a göre Gemini 1.5 Pro, benchmark testlerinin yüzde 87’sinde Gemini 1.0 Pro’yu geride bıraktı. Yeni sürüm, belirli bir sorgu için yalnızca ilgili bölümleri etkinleştiren bir teknik (Mixture of Experts) kullanıyor. Bu da modelin daha hızlı çalışmasına ve daha az kaynak kullanmasına yardımcı oluyor.

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Gemini 1.5’in en heyecan verici yeni özelliği, mevcut sürümden 30 kat daha büyük olan bir içerik ağına sahip olması. Bu, yapay zekanın yaklaşık 10 saatlik video içeriğini aynı anda anlamasına ve yanıtlamasına olanak tanıyor.

Google CEO’su Sundar Pichai, bazı test kullanıcılarının, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin tüm hikayesi hakkında sorular sorarak yeni modeli denediklerini belirtti. Üçlemenin belirli bölümleriyle ilgili sorulan kısımları anlayıp cevap verebildiği dile getirildi.

Şirketin açıklamasına göre genişletilmiş sürüm; işletmelerin büyük ölçekli belgeler ve finansal veriler hakkında bilgi edinmesinde kullanılabilecek. Ancak Gemini 1.5, ilk aşamada yalnızca Google’ın Vertex AI ve AI Studio platformlarındaki müşterilere açık olacak.