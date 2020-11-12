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Gündem Charlie Hebdo’ya özgürlük var Müslümana yok
Gündem

Charlie Hebdo’ya özgürlük var Müslümana yok

Çok sayıda Müslüman aktivist ve akademisyenin gözaltına alınmasına tepki gösteren Avusturyalı aktivist Micheal Pröbsting, Avrupa’da sadece İslam düşmanlarının ifade özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:17:00 -
Charlie Hebdo’ya özgürlük var Müslümana yok

Başkent Viyana’da 2 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının ardından Avusturya’nın 4 eyaletinde terörle mücadele adı altında 60 adrese düzenlenen ve 30 Müslüman aktivist ve akademisyenin gözaltına alındığı operasyona tepkiler büyüyor. 

Ülkede 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının failine ilişkin Avusturya istihbaratının kritik bilgilere sahip olduğu halde herhangi bir önlem almadığının ortaya çıkması, toplumun büyük çoğunluğu tarafından eleştiriliyor. Bu kapsamda Müslümanlara yönelik operasyonlar, hükümetin kamuoyunun dikkatini farklı yöne çekme çabası olarak yorumlanıyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan daha sonra serbest bırakılan aktivist İ.R.İ, yaşadığı zor saatleri anlattı. Mısır  firavunu Sisi karşıtı düzenlediği gösterilerle kamuoyunun yakından tanıdığı İ.R.İ, kendisiyle birlikte gözaltına alınan çok sayıda Müslüman’ın önceki gün yaşadıklarını anlatmaya kelime bulamadığını söyledi.

Terörist muamelesi yapıldı

Soruşturma devam ettiği için adının açıklanmasını istemeyen İ.R.İ., polisin sabah kapılarını kırmak suretiyle evlerine baskın düzenlediğini, 6-7 polisin uzun namlulu silahlarla yatak odalarına girdiğini, terörist muamelesine maruz kaldıklarını anlatarak, “Polis beni çağırsa ayağımla giderdim. İslam’ın siyasi hedeflere ulaşılmak için kullanılması diktatörlerin idaresindeki ülkelerde olur ama Avrupa’da değil, çok üzücü. İçişleri bakanlığı terör saldırısındaki hatalarını örtbas etmek için Müslümanlara asılsız ithamlarda bulunuyor” dedi. 

İslam’a savaş açtılar

Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting ise 30 Müslüman’ın gözaltına alındığı operasyonun, Fransa’da olduğu gibi iktidarın hoşnut olmadığı din ve dünya görüşlerini baskı altına almakta kararlılıklarının açık göstergesi olduğunu savundu. Pröbsting, “Düşünce özgürlüğü yalnız Charlie Hebdo ve İslam’dan nefret ederler için var. Ancak Müslümanların haklarını savunan ve İslamofobik ırkçılık karşıtlarına düşünce özgürlüğü tanınmıyor. Bu büyük bir skandal” dedi.

Müslümanlara yönelik baskıların uzun süreceğine dikkati çeken Pröbsting, “Macron, ‘sözde radikal İslamcı oluşumlara savaş açtığını ilan etti’ ancak hakikatte İslam dünyasına savaş ilan etti. Avusturya da buna dahil oldu” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Arif

Müslüman mahallesinde salyangoz satılmayacağı gibi, gavur ülkesinde de Müslüman barınmaz. Dönsün ülkelerine Avrupa'daki müslümanlar. Yok, para, özgürlük güzel geliyorsa mecbur, dikenine katlanacaklar.
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