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Dünya Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed saygısızlığına bir tepki daha
Dünya

Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed saygısızlığına bir tepki daha

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı alması sonrası Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 03:27:00 -
Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed saygısızlığına bir tepki daha

Mısır'da bulunan El-Ezher Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Hz. Muhammed’i hedef alan hakaret içerikli karikatürlerin yeniden yayımlanması suçunda ısrar eden Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Müslümanlar arasında duyguları alevlemektedir ve bu gerekçesiz bir kışkırtmadır denildi.

Uluslararası topluma çağrı yaptılar

El-Ezher Üniversitesi uluslararası toplumdan Müslümanların mukaddesatlarına ve sembollerine karşı saldırı konusunda sert bir tavır almasını talep etti. Dünya entellektüellerine çağrıda bulunan El-Ezher Üniversitesi tüm dünyayı çatışmaya sürükleyen bu ırkçı söyleme acilen karşı çıkması çağrısında bulundu.

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