Cezayir'de maden ocağında patlama: 2 ölü
CEZAYİR (AA) - Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Setif Sivil Savunma Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyinde yer alan çinko madeninde patlama olduğu belirtildi.
Olayda 2 kişininin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Patlamanın sebebinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarıldı.