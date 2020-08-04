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Aktüel

Cezayir'de maden ocağında patlama: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:56:54 -
Cezayir'de maden ocağında patlama: 2 ölü

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Setif Sivil Savunma Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyinde yer alan çinko madeninde patlama olduğu belirtildi.

Olayda 2 kişininin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Patlamanın sebebinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarıldı.

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