  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 01:15:22 -
Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1768'e, Libya'da 596'ya yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve 134 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1768'e, vaka sayısı da 52 bin 270'a çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 94 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 36 bin 672'ye ulaştı.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 628 yeni vaka tespit edildiği ve 647 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece can kaybının 596'ya, vaka sayısının 37 bin 437'ye, iyileşen hasta sayısının da 22 bin 76'ya çıktığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!
Spor

Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!

Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcığoğlu ile gayrimeşru ilişkisi dillerden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada Beşiktaş’ı karıştırdı...
Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor
Dünya

Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

ABD'li Forbes dergisi, Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı üretimini analiz etti.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay