Cezaevlerinde AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL cezaevi sınavı ne zaman yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı cezaevlerinde açık lise sınavlarına katılacaklar için açıklamada bulundu. MEB tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: Cezaevlerinde bulunan öğrenciler 25 Şubat - 1 Mart 2021 Tarihleri arasında yapılan Açık Öğretim Lisesi 2020-1. Dönemi çevrimiçi (online) sınavına alınmamıştır. Bu öğrencilerin 2020-1. Dönem Sınavlarının, 5-6 Haziran 2021 Tarihleri arasında yüzyüze yapılması planlanmaktadır. Yapılacak sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için;

Cezaevinde görevli öğretmenlerin 20 Nisan 2021 Salı günü mesai bitimine kadar; Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden;

Bilgi düzenleme menüsü altında bulunan sınav bölgesi irtibat merkezinden;

A) Öğrenci Tahliye Olduysa;

Özel Durum : YOK

B) Öğrenci Denetimli Serbestlik Kapsamında Dışarıda Veya Sınav Tarihine Kadar İzindeyse;

Özel Durum : DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA

C) Öğrenci Cezaevinde ise;

Özel Durum : TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ

şeklinde öğrencilerin durumlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Güncelleme işleminin cezaevlerinde olan veya dışarı çıkan Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan tüm öğrenciler için eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir."