Ceza yağdı! Saral’a 3 ağır 5 müebbet ve 75 yıl hapis

28 sanığın yargılandığı davada ‘Sarallar’ çetesinin lideri Ümit Saral’a, 2 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de öldürmeye azmettirdiği gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis verilirken, çeşitli suçlardan değişik oranlarda da toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Onur Saral ise kasten öldürmeye yardım ve yaralama suçlarından 42,5 yıl hapis cezası aldı.Heyet, 10 sanığı örgüt üyeliğinden 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırırken, 7 sanığı ise 10'ar ay hapse mahkum etti.