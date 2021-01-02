Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları
Hafta sonu altın fiyatları | Altın yatırımı yapan ya da altın satın almak isteyenler güncel rakamları yakından takip ediyor. Hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştıranlar '2 Ocak altın fiyatları' konusunu araştırıyor. Altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar oldu? | Gram altın ne kadar 2 Ocak?
Güncel altın fiyatları | Koronavirüs salgınında altın yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu. Altın yatırımı yapan kişiler hafta sonu çeyrek, gram, cumhuriyet altınının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları
Gram altın:
453,43
456,20
Çeyrek altın:
724,57
740,62
Yarım altın:
1.444,60
1.481,25
Cumhuriyet altını:
2.898,27
2.953,44