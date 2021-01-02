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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları

Hafta sonu altın fiyatları | Altın yatırımı yapan ya da altın satın almak isteyenler güncel rakamları yakından takip ediyor. Hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştıranlar '2 Ocak altın fiyatları' konusunu araştırıyor. Altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar oldu? | Gram altın ne kadar 2 Ocak?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 11:35:00 -
Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları

Güncel altın fiyatları | Koronavirüs salgınında altın yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu. Altın yatırımı yapan kişiler hafta sonu çeyrek, gram, cumhuriyet altınının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar 2 Ocak | Güncel altın fiyatları

Gram altın:

453,43

456,20

Çeyrek altın:

724,57

740,62

Yarım altın:

1.444,60

1.481,25

Cumhuriyet altını:

2.898,27

2.953,44

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