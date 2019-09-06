Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi imar aşamasında

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesine ilişkin sulhnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını ve artık imar aşamasına geçildiğini söyledi.

“Ekonomi Değerlendirme Toplantısı” Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Murat Süzen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, geride bırakılan dönemin değerlendirmesini yaparken önümüzdeki döneme ilişkin fikir alışverişinde bulunacaklarını, Adana’nın ekonomi gündemiyle ilgili hususları masaya yatırarak karşılaşılan sorunlara hep birlikte çözüm önerileri üreteceklerini dile getirdi.

Kentin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak için Adana iş ve ekonomi dünyasının aktörleriyle birlikte iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Vali Demirtaş, yatırım alanlarının oluşturulması, klasik ve iptidai yöntemlerle kent merkezinde üretim yapan sektörlerin, şehir dışında üretim yapacakları modern ortamlara kavuşturulması hususundaki çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Üzerinde durdukları çalışmaların başında Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin geldiğini belirten Vali Demirtaş, “Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesine ilişkin sulhname Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı ve artık imar aşamasına geçildi. İnşallah yıl sonuna kadar burada ilk temelleri atacağız. Ayrıca Ceyhan Polipropilen Tesisine yatırımına devlet desteği verilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararnamesi de bugün yayınlandı. Buradan Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesiyle ilgili de bir müjde vermek istiyorum. Bölgede petrokimya tesislerine paralel olarak yaklaşık 15 bin dönümlük alan üzerinde bir Kimya OSB kurulması için çalışmaları da en kısa sürede başlatıyoruz. Bununla birlikte Ceyhan OSB, Gıda İhtisas OSB, Seracılık OSB, Su Ürünleri OSB ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

OSB projelerinin dışında Adana’da faaliyetlerini iptidai şartlarda sürdüren; ayakkabıcılar, tekstilciler, mobilyacılar, matbaacılar, gıda toptancıları ve mahrukatçıların daha modern ve teknolojik imkanlara kavuşturulması adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Demirtaş, “Bu meyanda geçtiğimiz ay Yüreğir Karşıyaka Sanayi Çarşısının, Havutlu mevkisinde oluşturulacak yeni sanayi çarşısına taşınmasına yönelik ilk adımı atarak, Havutlu Sanayi Çarşısının temeline ilk harcı döktük. İnşallah inşaatın en kısa sürede tamamlanmasıyla kent merkezine sıkışıp kalan Yüreğir Karşıyaka Sanayi Çarşısı esnafımız, daha modern ve ferah bir çalışma ortamına kavuşacaklar” diye konuştu

Adana’nın hem yerli hem de yabancı yatırımcıya gönül rahatlığıyla yatırım yapabilecekleri; tarım, sanayi, ticaret ve finans merkezi olduğunu göstereceklerini dile getiren Vali Demirtaş, kente yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcılara, Valilik olarak her konuda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.