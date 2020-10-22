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Spor Çevrim İçi Dart Dünya Kupası'nda grup müsabakaları sona erdi
Spor

Çevrim İçi Dart Dünya Kupası'nda grup müsabakaları sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:12:36 -
Çevrim İçi Dart Dünya Kupası'nda grup müsabakaları sona erdi

ANKARA (AA) - Dünya Dart Federasyonu (WDF) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'den de sporcuların katıldığı Çevrim İçi Dart Dünya Kupası'nda (Virtual Cup) grup müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen organizasyonlar yerine alternatif olarak düzenlenen yarışmada, 47 ülkeden toplam 188 sporcu yer aldı.

Her ülkenin 2 kadın ve 2 erkek sporcuyla temsil edildiği organizasyonda Türkiye adına Merve Erden, Hatice Sinem Şengül, İsa Furkan Coş ile Oğuzhan Kaya yarıştı.

Müsabakalar sonucunda kendi gruplarında Türk sporcular Merve Erden 5'inci, Hatice Sinem Şengül 9'uncu, İsa Furkan Coş 6'ncı ve Oğuzhan Kaya da 10'uncu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, organizasyon sayesinde Türk sporcuların tecrübe kazandığını söyledi.

Salgın süresince çevrim içi ve hibrit formatta çok sayıda bocce ile dart müsabakası organize ettiklerini vurgulayan Türkmen, "WDF'in düzenlediği Çevrim İçi Dart Dünya Kupası'nda sporcularımız üst düzey isimlerle yarışma imkanı buldu. Bu hafta sonu da İran Genç Dart Milli Takımı ile çevrim içi bir dostluk müsabakası düzenleyeceğiz. Daha sonra Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yine bir dart turnuvası organize edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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