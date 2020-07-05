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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum sö

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:20:34 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum sö
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Satılık 2015 model Toyota Corolla

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