Evde varis tedavisi: Varise ne iyi gelir, nasıl geçer? Varisli damarlardan sonsuza dek kurtaran karışım

Varis Nedir?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir.

Sizin için bulduğumuz bu doğal bilgi ile hiç birşeye maruz kalmadan varis sorunlarından kurtulacaksınız.

Bu tanıma göre dengeli ve taze gıdalar ile beslenmeyi unutmayınız.

Sadece beslenmek ile kalmayıp azimli bir şekilde spor yapıp dengeli beslenerek varisleri yok edebilirsiniz.

Varisi doğal yöntemler ile kurtulmak için gerekli malzemeler

3 Çorba kaşığı Aloe Vera jeli

Yarım fincan elma sirkesi

1 adet rendelenmiş havuç

Günümüzde varis problemi çoğunlukla yaşlılar ve uzun süre ayakta duranlarda olduğu görülmüştür. Kan dolaşımı bozukluğu gider ise sağlıklı bir kan dolaşıma sahip olursanız bu varisin ortandan kalktığı anlamına gelir. Havuç Elma sirkesi ve Aloe vera jelinin içerisindeki gıda maddeleri sayesinde kan akışınızı dengeleyecek ve sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız.

Hazırlama

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve dengeli bir şekilde parçalayın ve karıştırın. 20 saniye kadar mikrodalga da ısıttıktan sonra karşımı soğuması için bekleyin.

Kullanım

Kıvamı olmuş olan karışımı vücudunuzdaki varisli yerlere sürün ve sargı bezi ile sarın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra 5 dakika süre boyunca ayakta durun. Daha sonra ise yarım saat ayaklarınızı dinlendirin. Varislerden kurtulmak için bu yöntemi dengeli bir şekilde uygulayın ve bir ay boyunca haftada 3 kez tekrarlayın. Uyguladığınızda ne kadar işe yaradığını göreceksiniz.

Varise ne iyi gelir?

Bu bitkilerin bazıları çay olarak tüketilir kimisi de takviye yapılarak varis problemi ile savaşır.

Ekinezya. Bu bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir.

Guggul. Geleneksel olarak tıp biliminde kullanılan bir bitkidir.

Maydanoz suyu.

At kuyruğu çayı .

At kestanesi.

Hamamelis.

Adaçayı.

Çoban püskülü.

Evde varis tedavisi

Elma sirkesini pamuklu bir bez yardımıyla ıslatıp varisli bölgede bitkisel tedaviye başlayabilirsiniz. Elmalı sirkeye batırdığınız bezi 30 – 35 dakika varisin olduğu bölgeye sararak bekletebilirsiniz. Bu esnada bacaklarınızı vücut hizasını geçer vaziyette yukarıya doğru uzatın. Bu pozisyonda 10-15 dakika bekleyin.