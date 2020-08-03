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Aktüel

Çeşme'de Ukraynalı modeli darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:46:26 -
Çeşme'de Ukraynalı modeli darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Kyryliuk ve arkadaşları, ilçede gittikleri bir plaj işletmesinde çalışanlarla tartıştı.

Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisi ve beraberindekilerin bir çalışan tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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