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Spor Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a çağrı
Spor

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a çağrı

İngiliz ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:15:00 -
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a çağrı

Yeni sezonda özellikle forvet hattına istediği takviyeleri yapamayan Beşiktaş, ocak ayı öncesi düğmeye bastı.

Uzun süredir gündeminde olan eski oyuncusu Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşayan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde mutlu sona yakın...

Everton'ın yaşadığı sakatlıktan sonra kasım ayında sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya onay vermesinin ardından bu kez Cenk'ten de sevindirici bir haber geldi. Golcü oyuncunun kulüplerin anlaşması halinde eski takımına kiralık olarak dönmeye hazır olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin 2022'ye kadar sözleşmesi olan Cenk'in tüm maliyetinin karşılanması halinde ekstra bir talepte bulunmayacağı öğrenildi. Ada'da senelik net 2 milyon euro kazanan Cenk Tosun için teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin yapacağı görüşmenin ardından somut adımlar atılması bekleniyor.

Sakatlık yüzünden 41 maçta oynayamadı

2017-18 sezonun devre arasında 22.50 milyon euro gibi tarihi bir bedelle Beşiktaş'tan Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Kasım ayında oynaması beklenen yıldız futbolcu, 246 gündür hiçbir maçta forma giymedi. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezondan bu yana da sakatlığı nedeniyle Everton'da 41 resmi maç kaçırdı.

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