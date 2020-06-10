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Aktüel

Cenazeye katılan iki kişinin sonucu pozitif çıktı, filyasyon çalışması başlatıldı

Karabük’te korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan kişi sayısının 9 olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:03:25 -
Cenazeye katılan iki kişinin sonucu pozitif çıktı, filyasyon çalışması başlatıldı

Karabük’te korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan kişi sayısının 9 olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük’te 28 Mayıs’tan itibaren görülen pozitif vak’a sayısı 9’a yükseldi. Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı ile hastanelere başvuran vak’aların tedavileri sürüyor.



Cenaze namazına katılan iki kişinin testi pozitif çıktı


Öte yandan 10 gün önce cenaze için Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü’ne gelen iki kişi Manisa’ya geri döndüklerinde yüksek ateş ve solunum sıkıntısı ile hastaneye başvurdu. Yapılan tahlillerde sonuçların pozitif çıkmasının ardından durumun muhtarlığa bildirilmesinin üzerine sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlatıldı.


Köy Muhtarı İhsan Kurt’tan alınan bilgiler doğrultusunda vak’aların temas ettiği kişilere test yapıldığı öğrenildi.


İlçenin en kalabalık köylerinden biri olan Değirmenyanı Köyü’nde test yapılan 22 kişinin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

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