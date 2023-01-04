Cenaze evi sahibi vücut parçalarını satmaktan 20 yıl hapis cezası aldı

46 yaşındaki Megan Hess, Temmuz ayında dolandırıcılık suçunu kabul etti.

Hess, Colorado'da bir cenaze evi olan Sunset Mesa'yı ve vücut parçaları kuruluşu olan Donor Services'i işletiyordu.

Hess'in 69 yaşındaki annesi Shirley Koch da dolandırıcılıktan suçunu kabul etti ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre Koch'un ana rolü cesetleri parçalamaktı.

Sahte bağış formları kullanıldı

Savcı Tim Neff bir mahkeme dosyasında, "Hess ve Koch, cenaze evlerini zaman zaman sahte ve sahte bağış formları kullanarak cesetleri ve vücut parçalarını çalmak için kullandılar. Hess ve Koch'un davranışları, aileler ve yakın akrabalar için büyük bir duygusal acıya neden oldu." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp, böbrek ve tendon gibi organları nakil için satmak yasa dışı ve sadece bağışlanmalarına izin veriliyor.

Ancak baş, kol ve omurga gibi vücut uzuvlarının araştırma veya eğitimde kullanılmak üzere satılması federal yasa tarafından düzenlenmedi.

Savcılar, Hess'in ölü yakma hakkında yalan söyleyerek, cesetleri parçalayarak ve onları izinsiz satarak merhumun akrabalarını dolandırdığını ve suç işlediğini söyledi.

Savcılar, Hess'ten kollar, bacaklar, kafalar ve gövdeler satın alan cerrahi eğitim şirketleri ve diğer firmaların bunların hileli bir şekilde elde edildiğini bilmediklerini açıkladı.