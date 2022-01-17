Hadsizlikte birbiri ile yarışıyorlar! Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham

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Şarkıcı Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem'e ile Hz. Havva'ya yönelik hadsiz hakareti, kamuoyunda infiale sebep olurken, laikçilerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç, Aksu'ya destek verdi.

Yüce Kur'an'da, Hazreti Adem'e bütün isimlerin Cenab-ı Allah tarafından öğretildiği buyurulurken, Cemil Kılıç, Cenab-ı Allah'ın eğittiği Hazreti Adem ile eşi Hz. Havva annemize hakaret eden Aksu'yu destekleyip, ona tepki gösterenleri hedef aldı.

Kılıç, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Egemen dini inanca göre Hz. Adem ile Hz. Havva cahillik edip cennette şeytana uyarak günah işlemediler mi? O nedenle Allah onları cennetten çıkarıp dünyaya göndermedi mi? Sezen Aksu'ya neden kızıyorsunuz anlamıyorum."