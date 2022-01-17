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İSLAM Hadsizlikte birbiri ile yarışıyorlar! Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham
İSLAM

Hadsizlikte birbiri ile yarışıyorlar! Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham

Cemil Kılıç, şarkıcı Sezen Aksu'nun insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem ile eşi Hz. Havva'ya yönelik "cahiller" hakaretine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 23:06:00 - 2022-01-18 00:25:00
Hadsizlikte birbiri ile yarışıyorlar! Cemil Kılıç'tan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya çirkin itham

 Yeniakit.com.tr 

Şarkıcı Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem'e ile Hz. Havva'ya yönelik hadsiz hakareti, kamuoyunda infiale sebep olurken, laikçilerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç, Aksu'ya destek verdi.

Yüce Kur'an'da, Hazreti Adem'e bütün isimlerin Cenab-ı Allah tarafından öğretildiği buyurulurken, Cemil Kılıç, Cenab-ı Allah'ın eğittiği Hazreti Adem ile eşi Hz. Havva annemize hakaret eden Aksu'yu destekleyip, ona tepki gösterenleri hedef aldı.

Kılıç, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Egemen dini inanca göre Hz. Adem ile Hz. Havva cahillik edip cennette şeytana uyarak günah işlemediler mi? O nedenle Allah onları cennetten çıkarıp dünyaya göndermedi mi? Sezen Aksu'ya neden kızıyorsunuz anlamıyorum."

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Yorumlar

Allah'ın kulu

Aşağılık mahluklar cehenneme kadar yolunuz var
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Levent 15

Cenabı Allah 'ı bilmeyen, iman etmeyen, Peygamberlerine(AS) tabii olmayana "cahil" denir. Cahil...
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