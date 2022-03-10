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Gündem Cemil Barls'tan ihanet peşinde koşan doktorlara tepki! 'Hasta bakıcı da yapar'
Gündem

Cemil Barls'tan ihanet peşinde koşan doktorlara tepki! 'Hasta bakıcı da yapar'

Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışına giden doktorlara tepkisine destek vererek, "Doktorlar gidiyormuş gitsinler. Zaten DSÖ protokollerini harfiyen uygulamak için doktor olmaya da gerek yok. Hasta bakıcı yapar." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 20:20:00 -
Cemil Barls'tan ihanet peşinde koşan doktorlara tepki! 'Hasta bakıcı da yapar'

 Yeniakit.com.tr 

Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere bazı sendikalar, "ücret yetersizliği" gerekçesi ile ayda en az bir defa iş bırakmayı adet haline getirip vatandaşa mağduriyet yaşatırken, ülkesinin imkanları ile eğitim alıp yetişerek doktor olanların yurt dışına gitmesi de tartışma konusu oldu.

8 Mart etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz.” diyerek doktorların yurt dışıuna kaçmasını eleştirdi.

Erdoğan'ı hedef aldılar!

İktidar düşmanlığı ve kargaşa çıkartma çabasından başka hiçbir konuda görüş beyan etmeyen Erdoğan'ın sözleri Türk Tabipleri Birliği (TTB) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan'ı hedefe koyanları eleştiren A Haber yorumcusu Cemil Barlas, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

"Doktorlar gidiyormuş gitsinler. Zaten DSÖ protokollerini harfiyen uygulamak için doktor olmaya da gerek yok. Hasta bakıcı yapar." diyen Barlas, "Bu twiti üstüne alınıp cevap veren doktorlar sadece satılmış değil aynı zamanda geri zekalı da..” ifadelerini kullandı.

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