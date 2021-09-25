Cemevi açılışında Diyanet'e saldırı! 'Eline beline, diline sahip çık' diye yola koyulanlar, Diyanet'i hedef aldılar...

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Isparta Cemevi'nin açılışında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, AK Parti iktidarı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı. "Diyanet'in yaptığı hizmetten tek bir mezhep faydalanıyor. Bu ülkede Diyanet olduğu sürece laiklikten bahsedilemez." diyen Kaplan'a, açılışta bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tepki gösterdi. Başkan Başdeğirmen'in tepkisinden sonra Gani Kaplan, konuşmasını yarıda kesti.

Ayrımcı ifadelerle Diyanet'e saldırdı!

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, Isparta Cemevi'nin açılışında büyük saygısızlık yaparak, bugün o cemevini kendilerine hazırlayan AK Parti iktidarı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı. Kürsüye çıktığı andan itibaren, ayrımcı ifadeler kullanan Kaplan, önce iktidarı hedef aldı: "Açılışını gerçekleştirdiğimiz cemevinin yasalarda kabul görmediğini biliyoruz. Alevilerin ibadethanelerinin yasal statüsünü kabul etmeden bizlere hizmet vermenin bir anlamı yok. Aleviler açısından bu zulümdür."

Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedefe koyan Gani Kaplan, şöyle devam etti: "Cemevleri kırmızı çizgidir diyen Diyanet de bizler için kırmızı çizgidir. Diyanet’in yaptığı hizmetten tek bir dinin tek bir mezhebi yararlanıyor. Laiklik toplumsal barışın güvencesidir. Bu ülkede Diyanet olduğu sürece laiklikten bahsedilemez."

'Burada siyaset yapılmaz'

Gani Kaplan'ın konuşması esnasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de oradaydı. Başkan Başdeğirmen, Kaplan konuşurken araya girerek, "Bu cemevinin betonunu ben döktürdüm. Elektriğini ben verdirdim. Burada siyaset yapılmaz. ben Cumhurbaşkanının temsilci olarak buraya geldim. Cumhurbaşkanı Alevinin de, Sünninin de Cumhurbaşkanıdır." diye haykırdı.

'Ayrımcılık yapamazsınız'

"Bu konuşmayı kınıyorum." diyen Şükrü Başdeğirmen'i, açılıştakiler, "Lütfen yerinize oturun." diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Başkan Başdeğirmen ise, "Ayrımcılık yapamazsınız. Bu memleket sizin gibi düşünceler yüzünden bu hale geldi. Bu konuşmacı ayrılsın öyle oturacağım." diyerek karşılık verdi.

Karşılaştığı tepkiden sonra konuşmasını sonlandıran Gani Kaplan, haddi aşan ayrımcı sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.