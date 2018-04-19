Cem Özdemir'i 'erken seçim' korkusu sardı!

Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Türkiye düşmanı milletvekili Özdemir, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçimden dolayı, 'Türkiye'deki seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınabileceği' gerekçesiyle Alman hükümetine çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla hareketlenen Ankara kulislerinin yankısı dünyadan duyulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tarihi konuşma ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesinin ardından Alman Yeşiller Partisi'nin Türkiye düşmanı milletvekili Cem Özdemir, Güney Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu SWR'ye yaptığı açıklamada, federal hükümete çağrı yaptı.

Star'ın haberine göre, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçimden dolayı, "Türkiye'deki seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınabileceği" gerekçesiyle Alman federal hükümetine seslenen Özdemir, federal hükümetin bu kez önceden harekete geçmesini ve seçime dair düzenlemeleri netleştirmesini istedi.

Bir buçuk milyona yakın Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da son olarak 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet yetkilileri Almanya'nın farklı kentlerinde seçim kampanyası düzenlemek istemiş, fakat etkinlikler art arda iptal edilmişti.

Eyalet ve il yönetimlerine seslenen Türk ve Türkiye düşmanı Özdemir, bu durumun tekrarlanması talebinde bulundu.