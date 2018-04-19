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Cem Özdemir'i 'erken seçim' korkusu sardı!

Türkiye düşmanı, vatan haini Cem Özdemir, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerden dolayı tedirgin oldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:04
Cem Özdemir'i 'erken seçim' korkusu sardı!

Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Türkiye düşmanı milletvekili Özdemir, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçimden dolayı, 'Türkiye'deki seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınabileceği' gerekçesiyle Alman hükümetine çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla hareketlenen Ankara kulislerinin yankısı dünyadan duyulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tarihi konuşma ile Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesinin ardından Alman Yeşiller Partisi'nin Türkiye düşmanı milletvekili Cem Özdemir, Güney Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu SWR'ye yaptığı açıklamada, federal hükümete çağrı yaptı.

Star'ın haberine göre, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçimden dolayı, "Türkiye'deki seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınabileceği" gerekçesiyle Alman federal hükümetine seslenen Özdemir, federal hükümetin bu kez önceden harekete geçmesini ve seçime dair düzenlemeleri netleştirmesini istedi.

Bir buçuk milyona yakın Türk seçmenin yaşadığı Almanya'da son olarak 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet yetkilileri Almanya'nın farklı kentlerinde seçim kampanyası düzenlemek istemiş, fakat etkinlikler art arda iptal edilmişti.

Eyalet ve il yönetimlerine seslenen Türk ve Türkiye düşmanı Özdemir, bu durumun tekrarlanması talebinde bulundu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:04
  1. Ankara
  2. Cem Özdemir
  3. erken seçim

YORUM YAZ

  • ŞahinbeyŞahinbey36 dk önce
    Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker.
  • MilletMillet2 sa önce
    Ermeni köpek Rahatsız mı oldun
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi2 sa önce
    Sana ne oluyor kukla alman bozuntulari hic atmaya bakip yaptiklarindan utaniyormusun zannetmiyorum cunki kanin bozuk gözunuz aydin erdogan yuzde 60 uzerinde oy alir size uzulmek ve yastutmak kalir
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